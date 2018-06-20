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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:22 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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ننشر سعر الريال السعودى فى تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 20-6-2018، والذى سجل استقرارا أمام الجنيه المصرى عند سعر إغلاق الأمس، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجدداً أمام الجنيه.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

الريال السعودى

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

الريال السعودى اليوم

الريال السعودى اليوم

اليوم.. مصر للطيران تنظم 15 رحلة لعودة 2936 معتمرا بعد أداء مناسك العمرة

وعلى صعيد آخر، نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 15 رحلة جوية قادمة من السعودية إلى مطار القاهرة الدولى، لعودة 2936 معتمرا إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.

ومن المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، 11 رحلة من مطار جدة، و4 رحلات من المدينة المنورة، بإجمالي 2936 معتمرا.

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.


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