سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء 20-6-2018، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر.

بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.8 جنيه للشراء، و 17.9 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة.



سعر الصرف للدولار

وبحسب بيانات عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار لتعاملات اليوم، والذى جاء كالتالى...

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



الدولار اليوم

المالية: تدريب العاملين بالوزارة على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى



ومن ناحية اخرى، أعلنت وزارة المالية، الاستمرار فى تنظيم دورات وورش تدريبية لممثلى وزارة المالية وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS الجهات الإدارية، وذلك تنفيذا لتوصيات الملتقى الاستراتيجى الذى نظمته الوزارة العام الماضى والخاصة بالاهتمام بتطوير وتدريب جميع الكوادر البشرية العاملة بالوزارة خاصة على تطبيقات السياسات المالية الحديثة.

وأكدت وزارة المالية فى بيان لها، أن هذه البرامج وورش التدريب تتواكب مع اطلاق قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد لمبادرة تقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة التدريب الأمثل واستغلال قاعات التدريب الملحقة بالمديريات المالية بالمحافظات والتى تم تجهيزها بأحدث الوسائل التدريبية لاستضافة البرامج التدريبية بها.