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ساويرس للاعبى المنتخب: "إحنا كجمهور عملنا اللى علينا أنتم خذلتونا"

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:06 م
ساويرس للاعبى المنتخب: "إحنا كجمهور عملنا اللى علينا أنتم خذلتونا" المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى
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انتقد المهندس نجيب ساويرس، مستوى أداء لاعبى منتخب مصر بعد الخسارة الثقيلة أمام روسيا، موضحا أن حجة لعب روسيا على أرضهم ووسط جمهورهم غير صحيحة لوجود أكثر من 30 ألف مصرى فى الاستاد.

وكتب ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اللى بيقول أصل إحنا كنا بنلعب على ملعب روسيا ووسط جمهورهم، نص الملعب كانوا مصريين جم يشجعوكم وكسفتوهم، أكتر من 30 ألف وأنا لسه متعكنن لحد دلوقت، إحنا كجمهور عملنا اللى علينا أنتم خذلتونا".

ساويرس عبر تويتر
ساويرس عبر تويتر

وخسر المنتخب المصرى أمام نظيره الروسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى كأس العالم.


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