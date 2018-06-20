روسيا ترصد 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن الجانب الروسى سجل 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الماضية، فى إطار عمل لجنة الهدنة فى سوريا.

وأفادت الوزارة، فى نشرتها التى أوردتها على موقعها الرسمى اليوم الأربعاء وبثتها وكالة (سبوتنيك) الروسية، بأن الانتهاكات الثمانية تم رصدها فى محافظات : (حلب - 2، حماة - 2، اللاذقية - 4 ).

وأوضحت النشرة أن مركز المصالحة الروسى نفذ عمليتين إنسانيتين فى : حلبية بمحافظة حلب، سقبا فى ريف دمشق، وتم توزيع 650 مجموعة من المساعدات الغذائية.

وأشارت إلى أنه خلال الـ24 الساعة الماضية تلقى 173 شخصا مساعدات طبية فيما لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، كما لم يتم تغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل طفل وإصابة عدة أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل المعارضة السورية على بلدة خربة غزالة الخاضعة لسيطرة النظام السورى فى ريف درعا جنوب دمشق.

وقال المرصد - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية الأربعاء، "إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية ومسلحى المعارضة فى عدة مناطق فى ريف درعا، مضيفا أن مسلحى المعارضة يقومون ببناء تحصينات فى مناطق انتشارهم فى مواجهة عملية عسكرية محتملة للنظام فى المنطقة".

وكان المرصد السورى قد أفاد، فى وقت سابق، بأن طائرات حربية قصفت منطقة قرية مسيكة فى شمال شرق درعا بجنوب غرب البلاد.

من جانب أخر كشف قائد وحدة طبية تابعة لقوات المظلات الروسية رومان جراتشوف أن الأطباء الروس أنقذوا أثناء وجودهم فى سوريا أكثر من ألفى شخص، بينهم أكثر من 200 طفل، كما أجروا أكثر من 130 عملية جراحية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، عن الطبيب العسكرى الروسى، الذى عملت وحدته فى سوريا وعادت إلى روسيا مؤخرا، قوله "قدمنا الخدمات العلاجية وأجرينا العمليات فى ظل الحرارة الشديدة حتى عندما بلغت درجة حرارة الهواء فى الظل 45 درجة مئوية، وعملت الوحدة فى مختلف مناطق سوريا، ولم ترفض تقديم العلاج لأحد".



