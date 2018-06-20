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روسيا: التصريحات عن إطلاق النار على منظمة الأمن والتعاون بأوكرانيا غير مسؤولة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:06 م
روسيا: التصريحات عن إطلاق النار على منظمة الأمن والتعاون بأوكرانيا غير مسؤولة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تصريحات نظيرتها الأميركية هيذر نويرت، حول إطلاق نار فى منطقة عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا جنوب شرق أوكرانيا، بـ"غير المسؤولة"، وأنها محاولة أخرى لتقديم روسيا كطرف فى النزاع الأوكرانى الداخلى.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن زاخاروفا قولها ردا على سؤال فى هذا الصدد: "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، محاولة أخرى لتشويش الرأى العام، وتقديم روسيا كطرف فى النزاع الداخلى الأوكرانى".

وطالبت نويرت روسيا بوقف الأزمة العسكرية فى إقليم الدونباس الانفصإلى الواقع شرقى أوكرانيا، وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن أكثر من 200 ألف تلميذ أوكرانى، يذهبون إلى مدارسهم يوميا فى مناطق الأزمة العسكرية.

وشدّدت الدبلوماسية الأمريكية بهذا الصدد: "نُطالب بوفق هذه الأزمة فورا".

وقد سقط جنديان أوكرانيان فى الدونباس نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابة ما بين جنديين إلى ثلاثة فى كلّ يوم فى الفترة الأخيرة.

 


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