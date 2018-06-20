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رئيس مجلس النواب اللبنانى يطالب بعودة هيبة الدولة والاستقرار فى البقاع

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:59 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يطالب بعودة هيبة الدولة والاستقرار فى البقاع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أهمية أن تستعيد الدولة اللبنانية الأمن والاستقرار فى منطقة البقاع، وأن تضطلع مؤسسات الدولة بواجباتها نحو مواجهة الانفلات الأمنى وتفشى الجريمة هناك.

ودعا برى – فى بيان له اليوم – رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخل السريع لحل مشاكل البقاع، مشيرا إلى أن أهالى البقاع فى حاجة "إلى دولة يحملون هويتها" .. على حد وصفه.

وقال "إن هناك محاولات مستمرة منذ سنوات لتشويه صورة البقاع وإظهاره بمظهر الخارج عن القانون.. ولبنان كل لبنان يكتفى بالتفرج فما المقصود".

وتشهد العديد من مناطق البقاع حالة من الإنفلات الأمنى وانتشار الجريمة والعصابات المسلحة، وهو الأمر الذى دعا الدولة اللبنانية إلى الإعلان مؤخرا عن قرب اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية جديدة على نحو من شأنه استعادة الأمن والاستقرار وملاحقة المتهمين مرتكبى الأعمال المخلة بالأمن.

 


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نبيه برى

لبنان

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