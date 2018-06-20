رئيس حى شبرا يترأس حملة لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة بموقف سرفيس أحمد حلمى

ترأس اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، حملة مكبرة على موقف السرفيس فى أحمد حلمي بشبرا، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها، حيث رافقه فى الحملة رئيس قسم شرطة مرور شبرا، وحذر كل منهما السائقين من رفع التعريفة وعدم الالتزام بما حددته محافظة القاهرة فيما يخص المسافات.

من جانب آخر، تابع "يوسف"، أسباب عدم عمل فرع هيئة النظافة بشارع إسكندر، موضحًا في تصريح له، تهالك السيارات والمعدات الخاصة برفع المخلفات، مؤكدًا رفع تقرير بذلك، لرئيس الإدارة المركزية لهيئة النظافة وتجميل القاهرة، لحل الأزمة الحالية، التي تتسبب في عدم رفع المخلفات وتراكمها، مما يساعد على التلوث البيئى.

كانت محافظة القاهرة، قد حددت تعريفة الركوب لمواقف السرفيس والأقاليم، حسب المسافات، وقدرت الزيادة في حدود 15 – 20%، وتم حساب فتحة العداد في التاكسي الأبيض بـ 6 جنيهات.