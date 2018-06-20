video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى شبرا يترأس حملة لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة بموقف سرفيس أحمد حلمى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:53 م
رئيس حى شبرا يترأس حملة لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة بموقف سرفيس أحمد حلمى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق
ترأس اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، حملة مكبرة على موقف السرفيس فى أحمد حلمي بشبرا، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها، حيث رافقه فى الحملة رئيس قسم شرطة مرور شبرا، وحذر كل منهما السائقين من رفع التعريفة وعدم الالتزام بما حددته محافظة القاهرة فيما يخص المسافات.
 
من جانب آخر، تابع "يوسف"، أسباب عدم عمل فرع هيئة النظافة بشارع إسكندر، موضحًا في تصريح له، تهالك السيارات والمعدات الخاصة برفع المخلفات، مؤكدًا رفع تقرير بذلك، لرئيس الإدارة المركزية لهيئة النظافة وتجميل القاهرة، لحل الأزمة الحالية، التي تتسبب في عدم رفع المخلفات وتراكمها، مما يساعد على التلوث البيئى.
 
كانت محافظة القاهرة، قد حددت تعريفة الركوب لمواقف السرفيس والأقاليم، حسب المسافات، وقدرت الزيادة في حدود 15 – 20%، وتم حساب فتحة العداد في التاكسي الأبيض بـ 6 جنيهات.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تحرير 34 مخالفة بين زيادة التعريفة وتجزئة المسافة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

زياده اسعار الوقود




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة