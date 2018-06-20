رئيس حى الزاوية يجتمع مع قيادات الحى لمناقشة سلبيات منظومة النظافة وحلها

ماجد تمراز

اجتمع اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، مع مدير فرع هيئة النظافة، ومديرى وحدة الرصد وشركة النظافة وبعض متعهدي الجمع السكنى فى منظومة النظافة الجديدة، لمناقشة المعوقات ومعالجة السلبيات وتنظيم العمل للارتقاء بمستوى النظافة بالحى، لحين انتهاء عقد الشركة الأجنبية به.

كانت محافظة القاهرة، قد طبقت منظومة النظافة الجديدة في عدة أحياء، بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية من العمل فيها، ومن هذه الأحياء (المعادي وطرة والنزهة وباب الشعرية والوايلي والموسكي وعين شمس.

من جانب آخر، أنهت أجهزة حي المرج، إصلاح تسريب في ماسورة غاز رئيسية بشارع مؤسسة الزكاة، بكفر الشرفا.