رئيس الوزراء الكندى ينتقد فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم

أوتاوا (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" اليوم الأربعاء، ما تقوم به واشنطن من فصل لأطفال المهاجرين عن والديهم عند عبورهم الحدود مع المكسيك بطريقة غير شرعية بأنه أمر خاطئ.

ونقلت شبكة "فرنسا 24" عن ترودو قوله "ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية أمر خاطئ، لا أستطيع أن أتخيل أن ما تمر به هذه العائلات لايزال مستمرًا، بالتأكيد هذه ليست الطريقة التى نعالج بها الأمور فى كندا".

وأكد رئيس الوزراء الكندى أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية "غير مقبولة".

يشار إلى أن المسئولين الأمريكيين كانوا أعلنوا أن هناك أكثر من 2300 طفل تم فصلهم عن والديهم أو أولياء أمورهم منذ الاعلان عن سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين فى مايو الماضى.