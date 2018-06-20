رئيس الوزراء الكاميرونى: مقتل 84 جنديًا حصيلة الاشتباكات مع الانفصاليين

ياوندى (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الكاميرونى اليوم الأربعاء، مقتل 84 شخصًا من الجنود وضباط الشرطة خلال الشهور الماضية التى اندلع فيها القتال مع الجماعات الانفصالية التى تهدف لتشكيل دولة ناطقة باللغة الإنجليزية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن رئيس الوزراء "فليمون يانج" قوله إن هناك مخطط الارسال 220 مليون دولار كمساعدات انسانية لمئات الآلاف من المدنيين تقول الحكومة إنهم يعيشون فى أوضاع غير مستقرة بسبب هجمات الانفصاليين.

وقال يانج بإن المدنيين، خاصة الذين يسكنون المناطق الريفية، هم أكثر من عانوا بسبب "الحرب البشعة التى شنها الارهابيون".

يذكر أن عدد المواطنين الذين يتحدثون اللغة الانجليزية يمثلون حوإلى خمس سكان الكاميرون، وقد طالب هؤلاء المواطنون باجراء اصلاحات فى المناطق التى يسكنوها.