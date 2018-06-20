خامنئى يوصى أعضاء البرلمان بإقرار قانون لمكافحة غسل الأموال

رويترز

نصح الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، بالتصديق على تشريع من إعدادهم لمكافحة غسل الأموال، ليحد بذلك من فرص سن قوانين تستند إلى متطلبات قوة مهام العمل المالي الدولية.

وقال خامنئي فى كلمة وجهها لأعضاء البرلمان وفقا لنص نُشر على موقعه الإلكتروني الرسمى "بعض هذه المعاهدات بها أجزاء مفيدة، وهي ليست مشكلة.. حل هذه القضية هو أن على البرلمان أن يعد قانونه الخاص. على سبيل المثال، قانون لمكافحة غسل الأموال. لسنا بحاجة لقبول أشياء لا نعرف مآلها".

تحاول إيران تطبيق المعايير التي تحددها قوة مهام العمل المالى، وهى مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل مع البلاد.