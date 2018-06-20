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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:49 م
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جروب "أمهات مصر" ينشر نموذج إجابة فيزياء الثانوية العامة لغات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:24 م
جروب "أمهات مصر" ينشر نموذج إجابة فيزياء الثانوية العامة لغات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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نشر جروب اتحاد أمهات مصر لمتابعة امتحانات الثانوية العامة نموذج الإجابة لامتحان الفيزياء  باللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب أمس امتحاناتهم.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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