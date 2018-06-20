video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

توافد المحامين الجدد على مقر اتحاد عمال مصر لأداء اليمين أمام سامح عاشور

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:36 م
توافد المحامين الجدد على مقر اتحاد عمال مصر لأداء اليمين أمام سامح عاشور توافد المحامين الجدد على مقر اتحاد عمال مصر لأداء اليمين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
توافد عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، ظهر اليوم، الأربعاء، على قاعة اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء لأداء حلف اليمين القانونية أمام النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة العامة.
 
وكان فى استقبال المحامين الجدد، أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، ومصطفى البنان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.
 
ومن المقرر أن يردد المحامون الجدد اليمين القانونية خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة  قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".
 
6201820122337484-1c21bba9-2323-43ae-90af-09291da59b11
 

 

6201820122337484-85bc5d45-bc32-4bfd-9b66-1c779ae3b399
 

 

6201820122337484-df3cdd38-cf5c-44ea-82e0-6ca88a50a5ce
 

 

6201820122337484-e0eb9a67-8a69-4ffc-b1ed-5864a6f7572d
 

 

6201820122337484-ed3737ea-2a77-4445-b622-1f194bdb6232
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونية اليوم أمام النقيب سامح عاشور

نقابة المحامين تنظم غدا حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد باتحاد العمال

نقابة المحامين

سامح عاشور

اخبار مصر

المحامين




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة