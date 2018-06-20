توافد المحامين الجدد على مقر اتحاد عمال مصر لأداء اليمين أمام سامح عاشور

توافد عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، ظهر اليوم، الأربعاء، على قاعة اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء لأداء حلف اليمين القانونية أمام النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة العامة.

وكان فى استقبال المحامين الجدد، أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، ومصطفى البنان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.

ومن المقرر أن يردد المحامون الجدد اليمين القانونية خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".