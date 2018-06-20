تفاصيل مقتل مزارع على يد سائق توك توك لسرقة 200 ألف جنيه منه فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

"أذبت له أقراص مخدرة بالعصير وتوجهت به إلى الطريق الصحراوى وهناك خنقته بكوفية ثم طعنته عدة طعنات بالرقبة حتى فارق الحياة وأخذت ما معه من أموال وتركته فى الصحراء"، بهذه الكلمات اعترف سائق توك توك بمحافظة أسيوط بارتكابه لواقعة قتل صديقه المزارع وسرقه 200 ألف جنيه ثمن قطعة أرض قام ببيعها كانت بحوزته.

وأضاف المتهم، خلال اعترافاته، أنه تجمعه والمجنى عليه علاقة صداقة منذ مدة كبيرة وكان المجنى عليه لا يذهب إلى مكان إلا بصحبته، وبالتوك توك خاصته وهذا الأمر جعله يعرف تفاصيل كثيرة عن حياته .

وأوضح المتهم، أنه كان على علم بأن المجنى عليه يتردد على قرية الزاوية لإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض يمتلكها وان سعرها وصل إلى 200 ألف جنيه وأنه كان يقوم بتوصيله وفى اليوم المحدد لاستلام ثمن قطعة الارض رتب للاستيلاء عليها من خلال التخلص منه .

وأكمل المتهم اعترافاته، أنه قام بالترتيب للاستيلاء على المبلغ المالى فقام بشراء اقراص، مخدرة ومنومة، وأذابها فى العصير وقدمها لصديقه اثناء عودتهما من قرية الزاوية وعندما تأكد أنه نام بالفعل انقض عليه وطعنه عدة طعنات بالرقبة بعد أن خنقه بكوفيه وبعدها القاه بالطريق الصحراوى بدائرة مركز الغنايم واستولى على المبالغ المالية التى بحوزته وفر هاربا .

وبالعرض على النيابة العامة برفقة التحريات أمر المستشار عمر البراجيلى رئيس نيابة مركز أسيوط بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة وإجراء معاينة تصويرية قام المتهم فيها بتثميل جريمته أمام وكلاء النيابة العامة بمركز أسيوط.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط يفيد ورود بلاغ من "ح. ص. أ " مبيض محارة ومقيم موشا ـ دائرة المركز، بتغيب عمه " م. أ. م " مزارع، ومقيم بذات الناحية منذ خروجه من المنزل فى طريقه إلى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط لبيع قطعة أرض واستلام ثمنها 200 ألف جنيه وعدم عودته حتى الآن.

و تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط للتحرى حول الواقعة وكشف أبعادها برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضم قيادات وضباط إدارة البحث وفرع الأمن العام والمقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط، والرائد محمد جمال،و النقيب محمد طلعت، والنقيب جلال محمد، معاونى المباحث وتم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها التأكد عما إذا كان المتغيب قد استلم المبلغ المالى المشار إليه من عدمه، وفحص علاقات المتغيب وخلافاته مع أصدقائه وعما إذا كان أيا منها يرقى لارتكاب الواقعة وفحص خط سير المتغيب منذ تاريخ غيابه، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وفحص المشتبه فيهم والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، وتجنيد المصادر السرية ومن خلال السير فى خطة البحث وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة " ن. أ. ح سائق توك توك،ومقيم موشا دائرة المركز سبق اتهامه فى قضية سلاح.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة وجمع المعلومات واستهداف الأماكن المحتمل هروب المتهم إليها أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن كامل المبلغ المستولى عليه 200 الف جنية، والتوك توك خاصته بدون لوحات معدنية .

وأضاف المتهم خلال اعترافاته، أنه تجمعهما معرفة وصداقه ويقوم بتوصيله إلى الأماكن التى يرغب الذهاب اليها من خلال التوك توك خاصته، وأنه عقب علمه أن المجنى عليه يحوز مبلغ 200 ألف جنيه قام باستدراجه، وتخديره عن طريق إعطائه عصير مذاب به أقراص مخدرة، ومنومة ونقله بالتوك توك إلى منطقة صحراوية معزولة بناحية مركز الغنايم، وقام بخنقه " بكوفية" وطعنة بالرقبة بسلاح أبيض وسرقة المبلغ المالى، ودفن الجثة بذات المنطقة .

وتم العثور على جثة المجنى عليه بمنطقة صحراوية بالقرب من مدخل مدينة الغنايم على الطريق الصحراوى الغربى "أسيوط سوهاج" بإرشاد المتهم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.