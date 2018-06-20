ترامب يعرب عن نيته للسفر لإسبانيا.. وصحيفة: ضيف غير مريح على الإطلاق

كتبت فاطمة شوقى

أعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن نيته السفر إلى إسبانيا فى بداية المقابلة التى أجراها مع ملك إسبانيا فيليبى السادس بحضور الملكة ليتسيزيا وزوجته ميلانيا.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فكان رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوى دعا ترامب لزيارة إسبانيا خلال زيارته للبيت الأبيض فى سبتمبر الماضى، لكن الحكومة الجديدة لم تظهر أى إلحاحية فى تلقيها رغبة ترامب.

وقال ترامب فى إشارة إلى إسبانيا وزيارته لها من قبل مع زوجته ميلانيا "إنها دولة جميلة، كنا فى إسبانيا قبل فترة ليست ببعيدة فى يونيو 2014، خاصة برشلونة، وأحببناها كثيرا".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يعتبر ضيفا غير مريح على الإطلاق، حيث إنه يواجه دائما ويعارض القيم التى تمثلها أوروبا، مشيرة إلى أن ترامب زار من قبل دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والفاتيكان وبولندا، لكنه حتى الآن لم يسافر بعد إلى المملكة المتحدة.

وأبرز الرئيس الأمريكى العلاقات "الممتازة" بين البلدين، خاصة فى المجالين التجارى والعسكرى (تبادل السلع مواتية للولايات المتحدة)، بينما أكد الملك على "التاريخ المشترك"، وأضاف أن "هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونحن نشاطر الجهود فى العديد من المجالات، لكن هناك قضية أساسية، وهى القيمة التى نعطيها للديمقراطية".

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة بيدرو سانشيز وإدارة ترامب تمثلان طريقتين متعارضتين لمقاربة ظاهرة الهجرة، بينما استضاف الأول 630 مهاجرا تم إنقاذهم فى البحر الأبيض المتوسط ​، قام الثانى بفصل نحو 2000 طفل من والديهم فى الشهر ونصف الشهر الماضى وحبسهم فى أقفاص، الأمر الذى أثار انتقادات شديدة فى بلاده، بما فى ذلك على جزء من من الجمهوريين البارزين مثل لورا بوش أو جون ماكين. هذا النهج "يصطدم مباشرة بالممارسات التى تطبقها أوروبا".

وقبل عودته إلى مدريد التقى فيليبى السادس فى العاصمة الأمريكية برؤساء البنك الدولى وبنك التنمية للدول الأمريكية (IDB)، جيم يونغ كيم ولويس ألبرتو مورينو، مع رئيس مجلس النواب، بول ريان، مع زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، ومع زعيم الأقلية الديمقراطية.

ويذكر أن إسبانيا متضررة بوصفها واحدة من دول الاتحاد الأوروبى، بقرار الرئيس الأمريكى فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم، كما فرضت أمريكا رسوما جمركية على الواردات من الزيتون الإسبانى بنسبة تصل إلى 34.7%.