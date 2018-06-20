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تحقيقات: خلية كرداسة الإرهابية خططت لارتكاب أعمال تخريبية بعبوات ناسفة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:45 ص
تحقيقات: خلية كرداسة الإرهابية خططت لارتكاب أعمال تخريبية بعبوات ناسفة اسلحة واموال وأعمال ارهابية- أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المتهمين بتكوين خلية إرهابية تنتمى لتنظيم داعش الإرهابية بكرداسة والبالغ عددهم 8 أفراد، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية، من خلال تصنيع عبوات ناسفة 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين خططوا لتهريب أحد معاونيهم المسجون على ذمة قضية أعمال عنف، وعثر بحوزتهم على جهاز كمبيوتر يحتوى على مخططات إرهابية من شأنها الضرر بالأمن العام.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات الأمن الوطنى، كشفت قيام عدد من الأشخاص بالالتقاء بمدينة كرداسة للتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية فتم إصدار إذن بضبطهم وإحضارهم، وألقى القبض على متهم أرشد عن 7 آخرين ألقى القبض عليهم

كانت نيابة حوادث شمال الجيزة، قد أمرت بحبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين خلية تنتمى لتنظيم داعش الإرهابية بكرداسة.


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