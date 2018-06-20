تحرير 780 مخالفة مرورية و ضبط 746 متهمًا هاربا من أحكام بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 746 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط محمد أ م 22 سنة عامل زراعى ومقيم ديروط مركز المحمودية المحكوم عليه في قضيه جنايات مركز أبوحمص " مخدرات "والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.