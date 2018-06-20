تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت عن تحريرالقضية رقم 1065 جنح أ د ط مركز الباجور لسنة 2018م ضد "م . ك . إ . ع " 46 عاما مسئول عن مخزن لبيع الأعلاف بدائرة المركز وتم ضبط 10 طن دقيق فاخر استخراج 72% 8 طن نخالة خشنة، والقضية رقم 1067 جنح أ د ط مركز الباجور لسنة 2018م ضد "أ . ز . م . ع" 37 عاما مسئول عن مخزن لبيع الأعلاف بدائرة المركز وتم ضبط 3 طن أعلاف و2 طن نخاله خشنة.

كما تم 45 تحرير قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار ومستوعاد غاز .