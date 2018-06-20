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الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:27 م
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تحرير 1326 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:53 ص
تحرير 1326 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي
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شنت اليوم الأربعاء، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 1326 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 78مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 66 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 11 دراجة  نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، و ضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم تحرير 982 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 


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