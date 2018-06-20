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تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة سيارة نقل مواشى بالإكراه لجلسة الغد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:30 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة سيارة نقل مواشى بالإكراه لجلسة الغد محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة سيارة نقل مواشى بالإكراه، لجلسة باكر21 يونيو الجارى.

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد العادلى ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "حمادة زال"، نجار مسلح، و"ممدوح ع م"، وشهرته ممدوح الصعيدى و"كمال ض ع"، بائع خضار، و"كرم ح ال" و"أيمن ش ع" و"أحمد م ش"، سائق، و"بلال م ذ"، فلاح و"طارق ز أ"، جزار بسرقة سيارة نقل ومواشى وأموال المجنى عليهم خالد عادل عبد القادر وعماد حسن محمد ومحمد عبده محمد، بالإكراه بالطريق العام باعتراض طريق المجنى عليهم بسيارة ربع نقل وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا فى وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت فتمكنوا من الاستيلاء على ما بحوزتهم من سيارة وماشية وأموال.


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