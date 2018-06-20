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تأجيل محاكمة 4 أشخاص بقتل آخر فى مصر القديمة لـ17 سبتمبر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:36 م
تأجيل محاكمة 4 أشخاص بقتل آخر فى مصر القديمة لـ17 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم مصر القديمة، لجلسة 17 سبتمبر.

صدر القرار بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر.

وأسندت  النيابة للمتهمين "شريف.س.ص"، و"عمرو.س.ص"، و"سيد.ص.ز"، و"مدحت.س.ص"، تهمة قتل المجنى عليه على رجب على عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، فبعد أن نشب خلاف بينه وبين المتهم الثالث قام المتهم الرابع بتقييد حركته وطرحه أرضا وقامو بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجسده فأحدثت إصابته التى أودت بحياته، كما وجهت لهم النيابة تهمة إحراز أسلحة بيضاء مطواة وسنج وعصا خشبية.


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