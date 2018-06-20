video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة قاضى وبرلمانى سابقين لاتهامهما بتلقى وتقديم رشوة لـ14 يوليو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:01 م
تأجيل محاكمة قاضى وبرلمانى سابقين لاتهامهما بتلقى وتقديم رشوة لـ14 يوليو محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، جلسة محاكمة قاضى سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية، لجلسة 14 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

وحضر المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المحامى أحمد فتحى سرور، للدفاع عن بعض المتهمين، حيث اكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من أهلية المتهمين بحضور محاكمة ذويهم.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقى المتهم الأول "المستشار" 300 ألف جنيه، كدفعة أولى من مبلغ الرشوة، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص.غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس شعب سابقين، أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

 

تبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس شعب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس شعب سابق عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س"، - حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق – من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

أخبار الحوادث

اخبار مصر

رشوة مالية

الرقابة الإدارية

اخبار الداخلية

محكمة

قتل عمد

تخفيف حكم

اخبار الخوادث اليوم




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة