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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:48 م
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بروكسل تدعو دولا أوروبية إلى "اجتماع عمل" الأحد لبحث ملف الهجرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:34 م
بروكسل تدعو دولا أوروبية إلى "اجتماع عمل" الأحد لبحث ملف الهجرة الاتحاد الأوروبى
(أ ف ب)
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها دعت قادة عدة دول فى الاتحاد الأوروبى إلى "اجتماع عمل غير رسمى" الأحد فى بروكسل حول اللجوء والهجرة قبل أيام من قمة للدول ال28 في هذا الموضوع الذي يسبب انقسامات.

ولم تعط المفوضية قوائم بالدول المشاركة لكن الإليزيه اكد ان ايمانويل ماكرون سيحضر الاجتماع وكذلك رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات.

وأفاد مصدر أوروبى أيضا مشاركة المانيا والنمسا وايطاليا وبلغاريا واسبانيا واليونان.

وقالت المفوضية في بيان "ان الرئيس يونكر يدعو دول أعضاء مهتمة الى اجتماع عمل غير رسمى حول مواضيع الهجرة واللجوء" موضحة ان الاجتماع "سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات والدول".

وأضاف البيان أن "هدف الاجتماع الذي سيعقد الاحد في مقر المفوضية هو العمل لإيجاد حلول أوروبية قبل المجلس الأوروبى" في 28 و29 يونيو وسيركز على الهجرة اساسا على خلفية انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء.

ونقطة الخلاف الاساسية تتعلق باصلاح نظام اللجوء الأوروبي المتعثر منذ اكثر من عامين. وكان القادة الأوروبيون حددوا القمة في نهاية الشهر الحالي موعدا لايجاد تسوية لكن هذا الاحتمال بات مستبعدا.

وتتعلق نقطة الخلاف الأساسية بتعديل تسوية دبلن، القانون الذى يعهد مهمة معالجة طلب اللجوء للدول التى يدخلها أولا اللاجئون ما يحمل دولا مثل ايطاليا واليونان اعباء كبرى.

وتقترح المفوضية اصلاحها من خلال اعادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي خلال فترات الأزمة كما حصل في 2015.

لكن هذا الاقتراح اعتبر غير كاف من قبل الدول المتوسطية الراغبة فى توزيع دائم ورفض تماما من قبل دول كالمجر وبولندا بدعم من النمسا.

وهناك توافق على ضرورة "تعزيز حماية الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبى لوقف تدفق المهاجرين على السواحل الأوروبية التى تراجعت كثيرا منذ 2015 عندما بلغ هذا الأمر ذروته.

وسيناقش القادة الأوروبيون حلال قمتهم نهاية يونيو انشاء "نقاط استقبال إقليمية" خارج الاتحاد الأوروبى للمهاجرين الذين تتم اغاثتهم فى البحر.


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