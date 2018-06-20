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بدء محاكمة قاض وعضوى مجلس نواب سابقين لاتهامهم بتلقى وتقديم رشوة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:15 م
بدء محاكمة قاض وعضوى مجلس نواب سابقين لاتهامهم بتلقى وتقديم رشوة محكمة جنايات شمال القاهرة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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بدأت، منذ قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، جلسة محاكمة قاض سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية.
 
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المحامى أحمد فتحى سرور، للدفاع عن بعض المتهمين، حيث اكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من أهلية المتهمين بحضور محاكمة ذويهم.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقى المتهم الأول "المستشار" 300 ألف جنيه، كدفعة أولى من مبلغ الرشوة، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
 
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "ص.غ" مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس شعب سابقين، أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
 
تبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس شعب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس شعب سابق عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ.س" حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.

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