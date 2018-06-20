بالفيديو.. جمعية تنمية المجتمع بالدقى: بندفع 6 آلاف جنيه علشان نوصل الغاز للمنازل

كتب إبراهيم سالم

قال رئيس جمعية تنمية المجتمع بالدقى بمحافظة الجيزة، إن شركات الغاز المنتشرة بالجمهورية، التى تختص بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تناشد يوميا المواطنين بتقديم طلبات توصيله للمنازل حفاظا على الشكل العام وتسهيلا عليهم، إلا أنهم يواجهون العديد من العقبات عن التقدم بتلك الطلبات للمكاتب الخاصة بتلك الشركات.

وأضاف قائلا :"بنروح نقدم الطلبات يقولك هتدفع 6 آلاف جنيه قيمة التوصيل، ودا صعب جدا علي عدد كبير من المواطنين، ولابد من إعادة النظر في هذا المبلغ والعمل علي التيسير علي المواطنين"، وجاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الجماهيرى با لشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، الخاص بدراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لخط غاز تدعيم المنطقة الوسطى بالجيزة."

من ناحيته رد مسئول شركة جاسكو على هذا التساؤل: "أن هذا المبلغ يتضمن تكلفة العمالة التى تقوم بعملية التوصيل، وممكن يتم تقسيط المبالغ على سنة أو اتنين حسب رغبة العميل".