النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليه بجوار مستشفى النصر بحلوان

كتب ــ على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها، فى واقعة العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، بجوار مستشفى النصر دائرة قسم شرطة حلوان، وأمرت النيابة تدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.

كان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تلقوا بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب ملقاة أمام مستشفى النصر، يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد معه أى أوراق تثبت هويته.

بالانتقال وفحص كاميرات المراقبة تبين أن سيارة ألقت جثة الضحية وفرت هاربة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.