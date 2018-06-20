video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار النمساوى كورتز يستقبل حلفاءه ويحذر من كارثة بسبب الهجرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:26 م
المستشار النمساوى كورتز يستقبل حلفاءه ويحذر من كارثة بسبب الهجرة المستشار النمساوى سيباستيان كورتز
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى سيواجه "كارثة" بسبب الهجرة "شبيهة بتلك التي حصلت فى 2015" إذا فشل في إيجاد حل مشترك فى هذا الملف خلال اجتماع مع حلفائه البافاريين على خلفية ازمة مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وقال الزعيم المحافظ الشاب على هامش مجلس وزراء مشترك مع حكومة ولاية بافاريا الالمانية بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطى فى بافاريا نظم فى لينز شمال النمسا "لا يمكننا الانتظار حتى تقع الكارثة كما حصل في 2015".

والخلاف حول سياسة الهجرة بين وزير الداخلية الألمانى البافارى هوست سيهوفر والمستشارة الألمانية دفع بالأوروبيين إلى جعل ملف الهجرة أولوية خلال القمة في 28 و29 يونيو.

واذ اكد انه لا يتدخل في "الشؤون الداخلية" الألمانية رحب كورتز الذي شكل حكومة نهاية 2017 مع اليمين المتطرف حول نهج متشدد بشأن الهجرة، بان يكون هذا الملف اولوية خلال القمة الأوروبية.

واضاف "اذا كان النقاش في المانيا ايجابيا فهذا يعني ان ثمة دينامة جديدة على الصعيد الاوروبي مع فرصة كبرى ليتحرك الاتحاد الاوروبي اخيرا" في هذا الملف.

وكورز الذي يقول انه من المسؤولين الذين اغلقوا طريق البلقان امام المهاجرين مطلع 2016 عندما كان وزيرا للخارجية، وجه سهامه الى ميركل من دون ان يسميها.

وقال "الذين فتحوا الحدود في 2015 مسؤولون عن وجود حدود اليوم بين النمسا وبافاريا وبين المجر والنمسا وبين إيطاليا والنمسا. والوضع قد يزداد سوءا" في إشارة الى سياسة اليد الممدودة للمستشارة الألمانية قبل ثلاث سنوات، وقال رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر أن لميونيخ وفيينا "موقفا وروحية مشتركة" في هذا الملف.

وكورتز الذي يريد أن يجعل من ملف الهجرة اولوية الرئاسة النمساوية للاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو، يكثف المبادرات لتوحيد الدول الداعمة لتشديد النهج الأوروبى.

وبعد انشاء "محور" مثير للجدل مع بافاريا وإيطاليا سيحضر الخميس في بودابست اجتماعا لمجموعة فيسجراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) المعارضة للحصص الأوروبية في توزيع اللاجئين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ذكريات كأس العالم.. هتلر يمنع النمسا من المشاركة فى مونديال فرنسا 1938

النمسا تدعو ألمانيا إلى توضيح إدعاءات بالتجسس

النمسا تدرس انشاء مراكز استقبال للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي

مهمة إلى تل أبيب.. مستشار النمسا يذهب إلى إسرائيل طلبا لمباركة حكومته.. كورتز يتودد لنتياهو بعد إعلان رفض التعامل مع حكومة تضم وزراء من منظمات نازية.. وبيبى يسعى لانتزاع اعتراف فيينا بالقدس عاصمة لإسرائيل

رئيس وزراء تركيا: إغلاق مساجد في النمسا يهدد حوار الأديان

التايمز: مستشار النمسا يذهب لإسرائيل لتبارك حكومته المشكلة

اخبار عالميه

النمسا

المستشار النمساوى

الهجره




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة