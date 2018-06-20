المستشار النمساوى كورتز يستقبل حلفاءه ويحذر من كارثة بسبب الهجرة

(أ ف ب)

أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى سيواجه "كارثة" بسبب الهجرة "شبيهة بتلك التي حصلت فى 2015" إذا فشل في إيجاد حل مشترك فى هذا الملف خلال اجتماع مع حلفائه البافاريين على خلفية ازمة مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وقال الزعيم المحافظ الشاب على هامش مجلس وزراء مشترك مع حكومة ولاية بافاريا الالمانية بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطى فى بافاريا نظم فى لينز شمال النمسا "لا يمكننا الانتظار حتى تقع الكارثة كما حصل في 2015".

والخلاف حول سياسة الهجرة بين وزير الداخلية الألمانى البافارى هوست سيهوفر والمستشارة الألمانية دفع بالأوروبيين إلى جعل ملف الهجرة أولوية خلال القمة في 28 و29 يونيو.

واذ اكد انه لا يتدخل في "الشؤون الداخلية" الألمانية رحب كورتز الذي شكل حكومة نهاية 2017 مع اليمين المتطرف حول نهج متشدد بشأن الهجرة، بان يكون هذا الملف اولوية خلال القمة الأوروبية.

واضاف "اذا كان النقاش في المانيا ايجابيا فهذا يعني ان ثمة دينامة جديدة على الصعيد الاوروبي مع فرصة كبرى ليتحرك الاتحاد الاوروبي اخيرا" في هذا الملف.

وكورز الذي يقول انه من المسؤولين الذين اغلقوا طريق البلقان امام المهاجرين مطلع 2016 عندما كان وزيرا للخارجية، وجه سهامه الى ميركل من دون ان يسميها.

وقال "الذين فتحوا الحدود في 2015 مسؤولون عن وجود حدود اليوم بين النمسا وبافاريا وبين المجر والنمسا وبين إيطاليا والنمسا. والوضع قد يزداد سوءا" في إشارة الى سياسة اليد الممدودة للمستشارة الألمانية قبل ثلاث سنوات، وقال رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر أن لميونيخ وفيينا "موقفا وروحية مشتركة" في هذا الملف.

وكورتز الذي يريد أن يجعل من ملف الهجرة اولوية الرئاسة النمساوية للاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو، يكثف المبادرات لتوحيد الدول الداعمة لتشديد النهج الأوروبى.

وبعد انشاء "محور" مثير للجدل مع بافاريا وإيطاليا سيحضر الخميس في بودابست اجتماعا لمجموعة فيسجراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) المعارضة للحصص الأوروبية في توزيع اللاجئين.