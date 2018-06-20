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المرشح الجديد لقيادة القوات الأمريكية بأفغانستان يحذر من عواقب الانسحاب السريع

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:22 ص
المرشح الجديد لقيادة القوات الأمريكية بأفغانستان يحذر من عواقب الانسحاب السريع الجيش الأمريكى
واشنطن (أ ش أ)
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حذّر سكوت ميلر، المرشح لقيادة القوات الأمريكية فى أفغانستان من قِبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكى من مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان، قائلاً "إذا تركنا القتال بسرعة فإن هناك احتمالية اندماج مسلحى تنظيم الدولة مع القاعدة وشنهم هجمات ضد الولايات المتحدة".

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ميلر قوله للجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه يعتزم إعادة تقييم أعداد الجنود فى أفغانستان لمعرفة ما إذا كان حجم القوات مناسباً أم لا.

وأشار ميلر إلى أن أى انسحاب أمريكى مفاجئ من الممكن له أن يؤدى إلى عواقب مشابهة لتلك التى وقعت فى العراق عام 2015.

الجدير بالذكر أنه وبعد سنوات قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من العراق، سيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة فيه حتى استعادتها القوات العراقية لاحقاً.

 


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