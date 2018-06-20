video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المجالس التصديرية" تسعى للاجتماع مع وزير الصناعة لمناقشة بعض الملفات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:00 ص
"المجالس التصديرية" تسعى للاجتماع مع وزير الصناعة لمناقشة بعض الملفات المهندس عمرو نصار وزير الصناعة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تسعى المجالس التصديرية لعقد اجتماع لها فى أقرب وقت مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد، لبحث عدد من الملفات التى تتعلق بالمجالس التصديرية منها ملف المساندة التصديرية وكذلك المشاركة فى المعارض الخارجية.

وعقد المهندس عمرو نصار أمس، اجتماعا مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث عدد من الملفات التى تعمل عليها الهيئة وعلى رأسها طروحات الأراضى المقررة هذا العام، وكذلك خطة الهيئة لعملية الهيكلة.

ويجرى وزير الصناعة الجديد لقاءات مع الهيئات داخل الوزارة، ومن المقرر عقد اجتماعا موسعا بمشاركة جميع الهيئات لبحث الملفات المتاحة لدى كل جهة وهيئة ومصلحة داخل وزارة التجارة والصناعة.

وتولى المهندس عمرو نصار مقعد وزارة التجارة والصناعة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلفًا للمهندس طارق قابيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو نصار يجتمع مع رئيس التنمية الصناعية لبحث ملفات الهيئة

عمرو نصار أيقونة تصدير الأتوبيسات المصرية لإنجلترا وزيرا للصناعة والتجارة.. شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 سنوات.. ساهم فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية

وزير الصناعة الجديد

عمرو نصار

استراتيجية السيارات

اخبار الاقتصاد

المجمعات الصناعية




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة