"القومى لحقوق الإنسان" يرحب بالتعاون مع نقابة المحامين

أكدت النقابة العامة للمحامين، أن السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، نفى تعاون المجلس مع لجنة المحاماة والحقوق الأساسية بنقابة المحامين، لعقد دورات تدريبية فى الصيف.

وأضافت النقابة فى بيان لها ،أن السفير مخلص قطب قال فى خطاب اليوم الأربعاء، لسامح عاشور نقيب المحامين، إن المجلس خاطب اللجنة وأبلغها باستغرابها عن نشر إعلانات لدورات تدريبية للمحامين بالتعاون مع المجلس، مضيفا: "المجلس يؤكد عدم مشاركته فى هذه الفعاليات".

وذكرت نقابة المحامين ،أن المجلس القومى لحقوق الانسان أكد ترحيبه بالتعاون مع النقابة العامة فى مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وفقا لبروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم تتضمن الأهداف المرجوة من هذا التعاون وبرنامج زمنى وتحديد التزامات كل طرف.