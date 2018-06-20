الصناعات الكيماوية: 1.5 مليار جنيه إيرادات من توزيعات الأرباح

كتب : عبد الحليم سالم

أكد وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة ستحصل على نحو 1.5 مليار جنيه من توزيعات أرباح الشركات التابعة قبل 30 يونيو الجارى، مما يمكن الشركة من دفع الدفعات المقدمة لكل من الغاز والكهرباء لتسوية المديونيات بخلاف حقها فى نصف سهم مجانى لكل سهم من الشرقية للدخان.

وأضاف الرشيدى لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على تسوية المديونيات مع الكهرباء والغاز، بما فيها مشكلة شركة كيما، حيث تم الاتفاق على دفع 200 مليون جنيه، والتباحث فى بقية المبلغ الذى هو موضوع خلاف نحو 500 مليون جنيه.

وقال إن الشركات ذات الملاءمة المالية ستقود بالجدولة من نفسها فى حين ستدفع القابضة عن الشركات المتعثرة.

وأكد وليد الرشيدى، أن الأجور الكلية للعامين تصل إلى 3.652 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2018-2019 لنحو 46383 عاملا.