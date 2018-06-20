"الصحفيين": انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين 26 و27 يونيو

أعلن خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة ،عن عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين للصحفيين الجدد الذين اجتازوا الدورات التدريبية التى عقدت بمقر النقابة، يومى 26 و27 يونيو الجارى.

وأضاف خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد ميعاد انعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اجتماعا له ،عصر اليوم، الأربعاء، لمتابعة تطورات طباعة دليل مشروع العلاج وفقا لقرار المجلس السابق وشئون الموظفين و مناقشة تطورات قانون تنظيم الصحافة واعتماد توصيات هيئة المكتب بتاريخ 7 يونيو الجارى ومتابعة لجنة الإعانات.