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السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بالمنوفية ومالكها يتهم جيرانه

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:01 م
السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بالمنوفية ومالكها يتهم جيرانه حريق - أرشيفية
المنوفية _ محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بمركز تلا بمحافظة المنوفية، واتهم مالكه جيرانه بالتسبب فى الحريق، بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز، بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق، الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالبوص ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 25 متر تقريباً ملك، "ت.ص.ع " 45 عاما، مؤهل متوسط ومقيمه بدائرة المركز، و اسفر الحريق عن إحتراق الحظيرة بالكامل إصابة 2 رأس ماشية.

 

وبسؤال صاحب الحظيرة، إتهم كل من "ع.م.ع" 47 عاما، فلاح، "ع.م.ع" 55 عاما، فلاح ومقيمان بذات الناحية، بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقه بينها بسبب الجيرة، وتمكن مباحث المركز، من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وعللا إتهامهما لذات الخلافات، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة

 


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