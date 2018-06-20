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السيطرة على حريق محدود بجوار سور مركز شرطة منية النصر بالدقهلية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:59 م
السيطرة على حريق محدود بجوار سور مركز شرطة منية النصر بالدقهلية السيطرة على حريق -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود بجوار سور مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بنشوب حريق محدود بجوار سور قسم شرطة منية النصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق وتبين نشوب الحريق بجوار سور المركز فى يوجد به كراتين وأدوات خشبية قديمة مع بعض المخلفات، وتم السيطرة على الحريق، وكشفت عملية الفحص المبدئى أن سبب الحريق هو إلقاء سيجارة مشتعلة أدت إلى اشتعال النيران فى المخلفات الموجودة بالغرفة.


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