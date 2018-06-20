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السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:53 ص
السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس سيد إبراهيم سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية على خطوط الوجهين القبلى والبحرى موضحا أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات للتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات.
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة طبيعية باستثناء تاخير قطار رقم 89 مكيف أسوان - القاهرة نتيجة عطل مفاجئ فى الجرار وعلى الفور تم استبدال الجرار واستكمل القطار رحلته.
 
 
 

 


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السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات الصعيد




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