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السعودية: 900 ريال غرامة على قيادة المرأة للسيارة قبل الأحد المقبل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:32 م
السعودية: 900 ريال غرامة على قيادة المرأة للسيارة قبل الأحد المقبل المرأة السعودية وقيادة السيارات
كتب أيمن رمضان
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حذرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، النساء من قيادة السيارات قبل يوم الأحد المقبل، وهو الموعد المحدد لسريان قرار السماح لهن بقيادة المركبات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، شددت الإدارة العامة للمرور، على أنه سيتم تشديد العقوبات على من يخالف القرار بغرامة من 500 إلى 900 ريال سعودى للنساء اللاتى يقدن سيارتهن بشوارع المملكة ممن يحملن رخص القيادة قبل يوم الأحد المقبل، وهو موعد سريان قرار السمح لهن بالقيادة.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، أصدر أمرا ساميا تاريخيا نهاية شهر سبتمبر الماضى منح المرأة السعودية لأول مرة فى تاريخها حق قيادة السيارات.

 

 


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