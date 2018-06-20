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الرئيس العراقى ونائبه يؤكدان على ضرورة الالتزام بالعمل الدستورى واحترام القضاء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:37 م
الرئيس العراقى ونائبه يؤكدان على ضرورة الالتزام بالعمل الدستورى واحترام القضاء الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أش أ)
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أكد رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم خلال لقائه بنائبه أسامة النجيفى ، اليوم الأربعاء، على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ضوء نتائج الانتخابات، وضرورة الالتزام بالعمل الدستورى واحترام سلطة القضاء.

وقالت الرئاسة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "اللقاء ركز على تناول تطورات الوضع السياسى الراهن فى البلد، والتأكيد على أهمية تعزيز جهود جميع الأطراف الوطنية من أجل تجاوز المشكلات العالقة، والشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ضوء نتائج الانتخابات بعد انتظار موقف السلطات القضائية المختصة من القضايا المعروضة أمامها بشأن الانتخابات".

وتابعت، أنه "تم التأكيد أيضا على ضرورة تفهم مختلف الأطراف والالتزام بالعمل الدستورى واحترام سلطة القضاء، وكذلك تكثيف جهود الجميع من أجل الإسراع بالبناء السياسى اللازم لتفادى أى فراغ وأية مشكلات محتملة قد تنجم عن ذلك".

 


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