الداخلية تحرر مئات القضايا لسرقة التيار الكهربائى بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وضبطت أجهزة الأمن 9684 قضية متنوعة "1107 القاهرة - 1293 الجيزة – 568 القليوبية - 832 الإسكندرية - 650 البحيرة - 128 مطروح - 160 الغربية - 145 المنوفية- 140 كفر الشيخ - 248 الدقهلية– 275 الشرقية -40 دمياط - 24 بورسعيد - 80 الإسماعيلية - 40 السويس - 18 جنوب سيناء - 850 المنيا - 760 بنى سويف- 1170 الفيوم - 600 أسيوط - 260 سوهاج - 83 أسوان - 113 قنا – 60 الأقصر - 40 البحر الأحمر"

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 9167 قضية متنوعة" 1390 القاهرة - 1544 الجيزة – 614 القليوبية - 860 الإسكندرية - 850 البحيرة - 190 مطروح - 220 الغربية - 426 المنوفية - 101 كفرالشيخ - 209 الدقهلية– 295 الشرقية - 30 دمياط - 64 بورسعيد - 100 الإسماعيلية - 51 السويس - 12 جنوب سيناء - 418 المنيا - 331 بنى سويف- 434 الفيوم – 168 أسيوط - 397 سوهاج - 117 أسوان - 250 قنا – 91 الأقصر - 5 البحر الأحمر".