"الجدار والاستيطان": سنتوجه للمحاكم الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

أكد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى جنوب الضفة الغربية يونس عرار، على أن الهيئة سترفع قضية أمام المحاكم الدولية والإسرائيلية لوقف سياسة الاستيطان التى تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلى، مشيرا إلى أن الفعاليات السلمية مستمرة ضد مصادرة الأراضي.

وشدد عرار - خلال مشاركته مع متضامنين وأهإلى المنطقة فى وقفة احتجاجية على المصادرة، اليوم- على أن الهيئة ستعمل على إقامة خيمة للسكان المصادرة أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية جديدة قرب مستوطنة " بنى حيفر" ، مشددا على دعم صمود المواطنين فى هذه المنطقة والمناطق المهددة بالمصادرة، بكل ما من شأنه تثبيتهم على ارضهم, ورفع قضايا أمام محاكم الاحتلال بالتعاون مع الهيئة.

وكان مستوطنون، قد قاموا بنصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام، على أراضى المواطنين فى منطقة الحمرة شرق الخليل، والتى تعود ملكيتها لعائلة ادعيس، وذلك تمهيدا لمصادرة هذه الأراضى التى تقدر مساحتها بنحو20 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا).

وقال عرار " إن هذه البؤرة الاستيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنة المقامة على أراضى المواطنين، وستعمل على مصادرة المزيد من الأراضى وتضييق الخناق على السكان".

وقد شارك نشطاء ضد الاستيطان وعدد من المزارعين والأهإلى فى الاعتصام السلمي، وطالبوا المستوطنين بالرحيل من أرضهم، وطالبوا المجتمع الدولى بالوقوف أمام سياسة الاحتلال الرامية لترحيل الفلسطينيين وتهويد أرضهم.

وخلال الاعتصام، حضرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وطالبت المعتصمين بإخلاء المكان، وأعلنت عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يمنع التواجد فيها.