الثانوية الأزهرية: 15 حالة غش وتمزيق ورق بالتفاضل والتكامل

كتب لؤى على

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الازهرية ،اليوم الاربعاء ،الامتحان بمادتى التفاضل والتكامل والتوحيد ، ورصدت غرفة العمليات المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية 15 حالة غش وتمزيق وتم تحرير محاضر بها.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية وفق بيان صحفى أن المخالفات تشمل ( 4 ) حالات غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها، و( 1 ) حالة غش الكتروني وتم تحرير محضر بها، و( 8 ) حالات غش ورقي باللجان وتم تحرير محاضر بها، و( 1 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها، و( 2 ) حالة شطب علي ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها، كما تم نقل طالب بلجنة السنطة للمستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.40 صباحًا بمادة التفاضل والتكامل ولم يعد في المادة الثانية .