video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الثانوية الأزهرية: 15 حالة غش وتمزيق ورق بالتفاضل والتكامل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:28 م
الثانوية الأزهرية: 15 حالة غش وتمزيق ورق بالتفاضل والتكامل الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
 
أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الازهرية ،اليوم الاربعاء ،الامتحان بمادتى التفاضل والتكامل والتوحيد ، ورصدت غرفة العمليات المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية 15 حالة غش وتمزيق وتم تحرير محاضر بها.
 
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية وفق بيان صحفى أن المخالفات تشمل ( 4 ) حالات غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها، و( 1 ) حالة غش الكتروني وتم تحرير محضر بها، و( 8 ) حالات غش ورقي باللجان  وتم تحرير محاضر بها، و( 1 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة  وتم تحرير محضر بها، و( 2 ) حالة شطب علي  ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها، كما تم نقل طالب بلجنة السنطة  للمستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.40 صباحًا بمادة التفاضل والتكامل ولم يعد في المادة الثانية .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء امتحان التفاضل والتكامل لطلبة الثانوية الأزهرية القسم العلمى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة