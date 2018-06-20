التنفيذى لصندوق النقد يوافق على اتفاق تمويل بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين

بوينس أيرس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولى فى بيان إن مجلسه التنفيذى وافق اليوم الأربعاء على اتفاق تمويل بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين، وسيصرف على الفور 15 مليار دولار إلى الحكومة الأرجنتينية.

وقال صندوق النقد إن الحكومة تعتزم أن تتعامل مع بقية المبلغ كتمويل "إحتياطي"، مضيفا أن صرف أى شرائح أخرى من الأموال سيخضع لمراجعة ربع سنوية سيجريها المجلس التنفيذى.

وقال الصندوق إنه بمقتضى الاتفاق فإن السلطات الأرجنتينية ستستخدم نصف الشريحة الأولى من التمويل، أو 7.5 مليار دولار، لتسريع جهودها لخفض العجز فى الميزانية.

وكان البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية قد أعلن فى مايو أيار أنه يسعى للحصول على تمويل من صندوق النقد وذلك بعد هبوط حاد فى قيمة العملة المحلية (البيزو). وتنطوى هذه الخطوة على مخاطر سياسية للرئيس موريسيو ماكرى لأن معظم الأرجنتينيين يلقوم باللوم على سياسات تقشفية فرضها صندوق النقد فى مفاقمة أزمة اقتصادية ضربت البلاد فى 2001-2002.

وقال الرئيس الجديد للبنك المركزى لويس كابوتو إن وصول أموال صندوق النقد سيساعد فى استقرار سوق الصرف الأجنبى بالبلاد.

وأغلق البيزو منخفضا 0.4 بالمئة يوم الثلاثاء عند 27.80 مقابل الدولار الأمريكى فى أعقاب مكاسب حادة يوم الاثنين عندما رفع كابوتو متطلبات الاحتياطى للبنوك، وفى الأسبوع الماضى سجل البيزو مستوى قياسيا منخفضا عند 28.50 للدولار.