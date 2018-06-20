التعاون الاقتصادى والتنمية تدين فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

باريس (أ ش أ)

أدانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الأربعاء، فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى إشارة ضمنية إلى ما تقوم به الولايات المتحدة، معتبرة أن هذا الأمر لا يَصْب فى مصلحة هؤلاء الأطفال.

وقال أنخيل جوريا أمين عام المنظمة، التى تتخذ من باريس مقرا لها- إن التشريعات فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن القاصرين تراعى المصلحة العليا للطفل، معتبرا أن أمن الدولة وأبسط المبادئ الإنسانية ليست أمورا لا يمكن التوفيق بينها.

وحول الوضع فى إيطاليا، أكد جوريا أن هذا البلد استقبل مئات الآلاف من اللاجئين دون أن يحصل من دول الجوار على الدعم اللازم الذى يتناسب مع هذا الوضع.

وعن تأثير تدفقات الهجرة على سوق العمل، قال جوريا إن إيجاد فرصة عمل يتطلب وقتا وأن المسألة ستؤدى فى البداية إلى زيادة البطالة، مؤكدا فى الوقت إنه على أهمية الاهتمام بالاندماج.

وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مراكز لفرز المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، أكد ستيفانو سكاربيتا المدير بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنه لا يوجد "حل معجزة" لتسوية المسألة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ تدابير أخرى مثل مراقبة الحدود و تقاسم المسؤوليات ومساعدة الدول التى تواجه هذا التحدى فى الصفوف الأمامية.