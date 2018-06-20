التحالف العربى فى اليمن يعلن السيطرة على مطار الحديدة

(أ ف ب) ـ (أ ش أ)

أعلن ضابط كبير فى التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكرى سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

وفى شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها على موقع تويتر الأربعاء، قال العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف فى الساحل الغربى لليمن "تم اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة الوية العمالقة وباسناد من قوات التحالف"، مشيرا انه "تم تطهير المطار بالكامل (من الحوثيين) والسيطرة عليه".

من جهته أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اعتزام حكومته بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية إعادة تشغيل مطار الحديدة فى أسرع وقت ممكن، مقدما التهنئة للشعب اليمنى على تحرير المطار.

وقال بن دغر فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ " أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور وجه الحكومة بسرعة العمل على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين فى المديريات المحررة بمحافظة الحديدة، وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مطار الحديدة الدولى.

وأكد - فى اتصال أجراه مساء أمس الثلاثاء مع محافظ الحديدة الحسن طاهر - أن الحوثيين رفضوا كل فرص السلام والقبول بتنفيذ القرارات الدولية، وأصروا على مواصلة حربهم الهمجية ضد أبناء الشعب اليمنى وتدمير مقدراته وبنيته التحتية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمنى بالدعم الذى تقدمه دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقى دول التحالف .

ودعا أبناء الحديدة للوقوف إلى جانب السلطة الشرعية ومساندة الجيش فى القضاء على المليشيات الحوثية وعدم السماح لها بالتمركز داخل الأحياء والمساكن حفاظا على حياتهم.