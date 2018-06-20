video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:11 ص
الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 31  والصغرى 21 .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة