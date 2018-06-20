اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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6 قرارات حكومية مهمة.. سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية
المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة
التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق
والداخلية تعلن: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل
هيئة النقل العام ترفع أسعار تذاكر الأتوبيس بدورين من 5 جنيهات إلى 7.5
وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة واستقبالهم 25 يونيو الجارى
وزير البترول: توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود توجه للمواطنين
بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات
اتحاد الكرة يستقر على استقدام مدرب أجنبى بعد المونديال.. والخبراء يحددون مواصفات الأنسب
منتخبات مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم من الدور الأول بالخسارة الثانية
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