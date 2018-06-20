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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:19 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

 

6 قرارات حكومية مهمة.. سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

 

2

 

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

 

3
 

التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق

 

4
 

 

والداخلية تعلن: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

 

5
 

 

هيئة النقل العام ترفع أسعار تذاكر الأتوبيس بدورين من 5 جنيهات إلى 7.5

 

6
 

 

وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة واستقبالهم 25 يونيو الجارى

 

7
 

 

وزير البترول: توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود توجه للمواطنين

 

8

 

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

 

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اتحاد الكرة يستقر على استقدام مدرب أجنبى بعد المونديال.. والخبراء يحددون مواصفات الأنسب

10
 

منتخبات مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم من الدور الأول بالخسارة الثانية

 

 


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