ارتفاع ضحايا السيول فى ساحل العاج إلى 18 قتيلا

(رويترز)

قالت السلطات فى ساحل العاج، إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم فى سيول اجتاحت مدينة أبيدجان العاصمة التجارية للبلاد، الثلاثاء بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد خلال الليل.

واجتاح سيل من المياه العكرة المدينة المدارية الواقعة على بحيرة ويقطنها 5 ملايين نسمة فى الساعات الأولى وجرف سيارات ودمر منازل وأدى إلى تقطع السبل بالمئات.

وقالت الحكومة على موقعها الإلكترونى إن المحصلة المؤقتة لعدد القتلى 18 شخصا، وأضافت أنه تم إنقاذ 115 شخصا ونقلهم إلى ملاجئ.

وساحل العاج هى أكبر منتج للكاكاو فى العالم وأكبر اقتصاد فى غرب أفريقيا، وهى حاليا فى موسم الأمطار، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة عليها حتى أواخر يونيو .