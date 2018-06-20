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احذر الوقوف ليلا على الطرق والرجوع بالسيارة للخلف.. تعرف على المخالفة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:30 ص
احذر الوقوف ليلا على الطرق والرجوع بالسيارة للخلف.. تعرف على المخالفة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور.

 

- الوقوف على الطريق ليلًا

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

 أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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