اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة الجديدة بضرورة حل مشاكل الصناعة

كتب عبدالحليم سالم

طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى، إنما فرضتها حكومات ووزارات وهيئات للحصول على أموال لتمويل ذاتها واتخذت الطريق الأسهل بدلا من طلب الأموال من المصدر الطبيعى وهو ميزانية الدولة.

وأكد خميس خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم إلى أن الاقتصاد يعانى من تضخم مستمر فى الواردات السلعية، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلى وزيادة تكلفته عن تكلفة الإنتاج فى البلاد المنافسة وذلك لتدهور الصناعه المصرية بوالتالى لابد للحكومة الجديدة من مواجهة تلك التحديات.

وأضاف أن التعامل مع عجز ميزان المدفوعات سيحتاج إلى اهتمام مباشر من الحكومة الحالية، لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات، موضحا أن قضية ميزان المدفوعات تتمثل فى زيادة المدفوعات للخارج وانخفاض الوارد من النقد الأجنبى.