إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية الريكو بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ فى مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية الريكو التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بحدوث مشاجرة بقرية الريكو بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص ، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" شوقى س أ 47 سنة فلاح مصاب بجروح بالرأس والوجه ، إبراهيم ر أ 30 سنة فلاح مصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ "طرف ثاني" عبد الستار م ب 73 سنة بالمعاش مصاب بجروح وكدمات نجله وليد "هارب" زوجة الثانى سناء ص م 28 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالرأس وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب "بالعصى" وإحداث الإصابات المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى العام وعمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسه اللأزمة عدا الثانى من الطرف الأول تم تحويله لمستشفى دمنهور العام وحجزه بها للعلاج.

بسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ماتقدم تعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة و تحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.