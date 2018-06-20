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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:14 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:25 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية حادث تصادم -أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الإقليمى فى بنها أمام قرية القرنين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم " م ل س 6589 " قيادة " ح.ع. ك" 49 سنة، سائق ومقيم بدائرة المركز، والسيارة رقم " م ع أ 467 " قيادة " م.ع. ع " 18 سنة، طالب ومقيم بدائرة المركز.

وقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهة، ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمات بالصدر واشتباه كسور وجروح باليد اليسرى، وقائد السيارة الثانية بكسر بإصبعى القدم اليسرى وجرح رضى بالقدم اليسرى ولا يمكن استجوابه، ومرافقه  س ى م " 18 سنة، طالب ومقيم مسجد الخضر دائرة المركز بجرح تهتكى بالقدمين واشتباه كسور بالفخذ والساقين ونزيف خارج الجمجمة وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام وتحويل الثانى إلى مستشفى بنها الجامعى. 

وبسؤال كل من قائد السيارة الأولى، ووالد قائد السيارة الثانية 48 سنة، ومقيم بذات الناحية أكدا بمضمون ما جاء ونفيا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9584 جنح مركز الباجور لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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